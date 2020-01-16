تصريحات مثيرة لدكتور حسن علي عيسي امين عام الهلال في قناة “إم بي سي مصر”،

الخليج 365 :

قال حسن علي عيسي الأمين العام لنادي الهلال ، إن التحكيم كان أحد أسباب خسارة فريقه لمباراة النجم الساحلي الماضية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.وأضاف “علي”، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر”، “خلال مباراة النجم الساحلي قدمنا أداءً متفردًا، ومن أسباب الخسارة التحكيم، ونحن محكوم علينا أن يتولى إدارة مبارايتنا حكام من المغرب العربي، وخسرنا هذا اللقاء بفعل فاعل”وأكد “نستعد لاستقبال الأهلي، وستكون المباراة في جو ودي وأخوي، ويفوز الأفضل”.ويواجه الهلال بلاتينيوم على ملعب الأخير في الجولة المقبلة، ويستضيف الأهلي في الجولة السادسة والأخيرة.

وتابع: “لدينا أمل كبير ومشروع في التأهل للدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا وإصرار كبير على المضي للوصول لأبعد نقطة في البطولة ، لا نود أن نكون في المباراة النهائية فقط ولكن نريد أن نتوج بالكأس، ما الذي يمنع؟”.

يذكر أن النجم الساحلي يحتل صدارة ترتيب المجموعة بـ9 نقاط، ويأتي الأهلي خلفه بـ7 نقاط، ويتواجد الهلال في المركز الثالث بـ6 نقاط، فيما يتذيل بلاتينيوم الترتيب بنقطة وحيدة.