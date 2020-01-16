تعرّف علي الحقائق ..تفاصيل عرض مالي ضعيف لـ (الغربال) من الجزائر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مصدر مقرب من مهاجم فريق الكرة بنادي المريخ السوداني محمد عبد الرحمن انه يرغب في حوض تجربة احترافية بالدوري الجزائري حتي تكون مدخلا للانتقال للدوريات الاوربية،وبحسب المصادر التي تحصلت عليها (سودانا فوق) ان اللاعب بات قريبا من الانتقال الي نادي شباب بوعريريج الجزائري بعد تلقيه دعوة رسمية مؤخرا واكتمال الاتفاق المبدئي بين الطرفين بقيمة 100 الف يورو للعام الواحد.

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