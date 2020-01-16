الهلال يبحث عن تجربة ودية قبل لقاء بلاتينيوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

من المنتظر أنّ يخوض الهلال الأسبوع المقبل تجربة وديّة ـ لم يتمّ تحديد الفريق بعد ـ تأهبًا للمباراة الصعبة التي تنتظره أمام بلاتينيوم الزيمباوي في المرحلة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

و”الأربعاء”، أدّى الهلال تدريبًا بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” تحت قيادة المدرب الفاتح النقر، وجهازه المعاون.

وشارك في المران اللاعب الجديد عبد الرؤوف مع المجموعة بعد غيابه”الثلاثاء”.

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وسيخوض”الأزرق” اليوم تدريبًا جديدًا، يواصل فيه النقر إكمال البرنامج الإعدادي.

ومن المتوقّع أنّ يغادر الهلال إلى زيمباوي فجر الأربعاء القادم برئاسة رئيس النادي أشرف سيد أحمد الكاردينال.

التحضيرية على ملعبه في أمدرمان عصر اليوم، في حين ينتظر أن يخوض الفريق مباراة إعدادية مطلع الإسبوع المقبل ومن المنتظر أن تغادر بعثة الهلال فجر الأربعاء إلى زيمبابوي.