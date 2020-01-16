مفاجأة داوية في أسعار الدولار بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فجرت أسعار الدولار مفاجأة داوية في السوق الموازي (السوق السوداء) ووصل إلى (٩٥) جنيهاً للبيع و(٩٤) جنيهاً للشراء. وأكد أحد التجار فى تصريح لـ (الانتباهة أون لاين) أن ارتفاع قيمة الدولار بسبب جفاف السوق – حسب وصفه – من العرض مع توفر الطلب. وارتفع سعر الدرهم الإماراتي إلى (٢٥.٥٠٠) جنيهاً لسعر البيع، مقابل (٢٥) جنيهاً للشراء، والريال السعودي (٢٤.٨٠٠) جنيهاً للشراء و(٢٥.٢٠٠) جنيهاً للبيع، وبلغ الجنيه الإسترليني (١١٧) جنيهاً للشراء و(١١٨) جنيهاً للبيع، واليورو (٩٨) جنيهاً للشراء و(٩٩) جنيهاً للبيع المادة السابقة فريق فني من البنك الدولي لبحث احتياجات الري بالسودان المقالة القادمة الهلال يبحث عن تجربة ودية قبل لقاء بلاتينيوم

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