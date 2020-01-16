فريق فني من البنك الدولي لبحث احتياجات الري بالسودان

الخليج 365 :

وعد البنك الدولي، بتقديم كافة المساعدات الفنية لتطوير نظم الري في السودان، واعلن عن ارسال فريق عمل مشترك ومتعدد التخصصات لإجراء دراسة تقييمية للوقوف على الإحتياجات الأساسية لوزارة الري، ومن ثم تحديد المعالجات اللازمة.

وزار وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس، مقر البنك الدولي (إدارة قطاع المياه)، على هامش مشاركته في مباحثات سد النهضة الأثيوبي بواشنطن، والتقى الوزير بكبير موظفي البنك الدولي د. إيريك فيرنانديز، المعني باستخدام التقانة والأساليب المبتكرة في تطوير الزراعة والري، وماريا أنجيليكا، المعنية بإدارة الممارسات (قارة أفريقيا)، كلاً على حدة.

ورحب د. إيريك وماريا بالوزير، واعربا عن إستعدادهما لتقديم المساعدات الفنية التي يحتاجها السودان في تطوير نظم الري، وأي مساعدات فنية أخرى تحتاجها وزارة الري.

وإستعرض الوزير آداء وزارته بإداراتها المختلفة، ونوه للجوانب التي تحتاج فيها إلى دعم فني، كتطوير نظم الري بما يحقق ترشيد إستخدام المياه مع زيادة المساحات المروية وبالتالي زيادة الإنتاجية. وتطرق الى التدريب ورفع قدرات الكوادر بوزارة الري.

من جانبها، قدمت مارينا شرحاً حول سبل دعم وزارة الري، وتم التوافق على إرسال فريق عمل مشترك ومتعدد التخصصات إلى السودان لإجراء دراسة تقييمية لأجل الوقوف على الإحتياجات الأساسية للوزارة ومن ثم تحديد المعالجات اللازمة، وأكدت ماريا امكانية ان يقوم الفريق بتنظيم زيارات راتبة لوزارة الري، للإشراف على تنفيذ المعالجات ذات الصلة.

بدوره، قدم د. إيريك شرحاً حول كيفية إستخدام الهواتف العادية لمتابعة ظروف الطقس وتحديد زمان الزراعة والري ونوع المحصول، ونوه إلى أن هذه التقانة تتميز بسهولة استخدامها وقلة تكاليفها، واعلن استعداد البنك لإدخالها إلى السودان.

وأجرى وزير الري بجانب ذلك لقاءات أخرى وصفت بالناجحة بمسؤولي البنك، ويتوقع أن تعود بعدد من الفوائد على قطاع الري.