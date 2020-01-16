السطو على محال فضة تقدر قيمتها بأكثر  من مليارين ببحري

وصل بلاغ الى قسم شرطة الصافية ببحري من الشاكي عوض عبد القيوم يفيد فيه بان محله الذي يقع بالقرب من جامعة الزعيم الازهري قد تعرض للسطو من قبل مجهولين حيث تمكنوا من سرقة مصوغات فضة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.

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وبالعودة للتفاصيل الكاملة لهذه الحادثة بحسب صحيفة الدار، عندما تلقى الشاكي اتصالا هاتفياً من احد العمال الذي يسكن بالقرب من محله المعروف باسم “سلفر للفضة” بان المحل مكسور وجميع الطبل غير موجودة فتحرك فورا على موقع المحل واتجه نحو محل كاميرات المراقبة التي هي ايضا لم يجدها كما لم يجد جهاز (دي .بي. آر) وذهب فوراً الى قسم الشرطة وابلغ بالحادثة وتحركت قوة الى المكان وقامت بالعمل. الفني ومن ثم دون بلاغ وجار البحث والتقصي للوصول للمتهمين واعادة المسروقات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)