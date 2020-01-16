(100) ألف يورو تنقل الغربال إلى الجزائر

كشف مصدر مقرب من مهاجم فريق الكرة بنادي المريخ، محمد عبد الرحمن أنه يرغب في خوض تجربة احترافية بالدوري الجزائري، تكون مدخلاً له للانتقال للدوريات الأوروبية.

ووفقاً لمصدر فإن اللاعب بات قريباً من الانتقال إلى نادي أهلي شباب بوعريريج الجزائري بعد تلقيه دعوة رسمية مؤخراً، بعد اكتمال الاتفاق المبدئي بين الطرفين بقيمة 100 ألف يوريو للموسم الواحد.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن المفاوضات بين الطرفين اكتملت منذ الفترة التي قضاها اللاعب بالعاصمة القطرية الدوحة للعلاج بأكاديمية سباير، من إصابة على مستوى الركبة، تعرض لها في مباراة المريخ أمام النجم الساحلي التونسي التي جرت العام الماضي في نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال العربية.

ويغادر الغربال إلى الجزائر بعد غد السبت، وكان من المفترض أن يسافر خلال الأيام الماضية بعد ما تأجل سفره عن الأيام الفائتة، بسبب حظر جوازه من قبل وحدة المباحث التابعة للقوات النظامية التي يتبع لها اللاعب رياضياً، قبل أن تطالبه السفارة الجزائرية بخلو طرف من نادي المريخ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)