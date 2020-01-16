(كاف) يعلن تغيير موعد الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رسمياً، أمس الأربعاء، تغيير موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، لتقام في الشتاء بدلاً من الصيف.

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وقال كاف في بيان: (إن النسخة المقبلة تقام في الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2021). وأضاف كاف: (بعد الاستماع إلى بعض الشكاوي من ظروف المناخ، واستطلاع رأي مسؤولي الارصاد الجوية من الكاميرون، وممثلي المدربين واللاعبين، تمت الموافقة على إقامة البطولة مجدداً في الشتاء، بدلاً من الصيف).

وفي ذات البيان بحسب صحيفة آخر لحظة، أشاد رئيس كاف أحمد أحمد باستعدادات الكاميرون وجاهزيتها لاستضافة البطولة، ليضع حداً للأنباء حول نقلها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)