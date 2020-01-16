التاريخ: 16-يناير-2020
6 مشاهدة
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رسمياً، أمس الأربعاء، تغيير موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، لتقام في الشتاء بدلاً من الصيف.
وقال كاف في بيان: (إن النسخة المقبلة تقام في الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2021). وأضاف كاف: (بعد الاستماع إلى بعض الشكاوي من ظروف المناخ، واستطلاع رأي مسؤولي الارصاد الجوية من الكاميرون، وممثلي المدربين واللاعبين، تمت الموافقة على إقامة البطولة مجدداً في الشتاء، بدلاً من الصيف).
وفي ذات البيان بحسب صحيفة آخر لحظة، أشاد رئيس كاف أحمد أحمد باستعدادات الكاميرون وجاهزيتها لاستضافة البطولة، ليضع حداً للأنباء حول نقلها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (كاف) يعلن تغيير موعد الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.