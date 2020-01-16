المطربة أيمان تختتم حفلات الخميس في خميس مشيط

تواصل المطربة إيمان الشريف حفلاتها بالمملكة العربية السعودية، وتلتقي مساء اليوم بالجالية السودانية بمدينة خميس مشيط، في أول حفل لها بالمدينة منذ انطلاقتها الفنية.

ويشارك إيمان في إحياء الحفل بحسب صحيفة آخر لحظة، مجموعة من المطربات الشابات والكوميديان، ذاكر سعيد والكوميديان أسامة جنكيز.

Advertisements

يذكر أن حفلات إيمان انطلقت من مدينة جدة (الاثنين) وتواصلت بمدينة الدمام الخميس الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)