اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

المطربة أيمان تختتم حفلات الخميس في خميس مشيط

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

المطربة أيمان تختتم حفلات الخميس في خميس مشيط

تواصل المطربة إيمان الشريف حفلاتها بالمملكة العربية ، وتلتقي مساء اليوم بالجالية السودانية بمدينة خميس مشيط، في أول حفل لها بالمدينة منذ انطلاقتها الفنية.

 

ويشارك إيمان في إحياء الحفل بحسب صحيفة آخر لحظة، مجموعة من المطربات الشابات والكوميديان، ذاكر سعيد والكوميديان أسامة جنكيز.

Advertisements

 

يذكر أن حفلات إيمان انطلقت من مدينة جدة (الاثنين) وتواصلت بمدينة الدمام الخميس الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المطربة أيمان تختتم حفلات الخميس في خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا