منعم حمزة بـ”ملامح سودانية نرويجية” براشد دياب

يستضيف مركز راشد دياب للفنون مساء الأحد القادم معرض (ملامح سودانية نرويجية)، للفنان التشكيلي العائد للوطن بعد غياب 7 سنوات بالنرويج منعم حمزة. ويحتوي المعرض على لوحات بمختلف المقاسات، تحكي عن ملامح الشبه بين الشخصية السودانية والشخصية النريوجية، ويعتبر المعرض بحسب صحيفة آخر لحظة، هو أول نشاط رسمي لمنعم بعد عودته للبلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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