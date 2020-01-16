التاريخ: 16-يناير-2020 فى : حوادث 59 مشاهدة أحالت نيابة الخرطوم شمال ملف قضية اتهام سائق بوزارة المعادن للمحكمة بتهمة سرقة عربة من الوزارة. Advertisements وحسب تفاصيل الدعوى كما اوردت صحيفة السوداني الدولية، فان وزارة المعادن قدمت بلاغ افادت فيه ان المتهم سائق بوزارة المعادن قام بنسخ مفتاح العربة التي كان يقودها بالوزارة وسرق العربة بعد تسليمها للوزارة، ودون البلاغ بمخالفة المادة “174” من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة وبعد اكتمال التحقيق مع المتهم احالت النيابة ملف القضية للمحكمة للفصل النهائي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء محاكمة سائق متهم بسرقة عربة حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.