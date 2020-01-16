الوساطة تمهل الحكومة (72) ساعة للرد على مقترح هياكل السلطة 

التاريخ: 16-يناير-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة طالبت وفد الحكومة لمفاوضات السلام في جوبا عاصمة جنوب السودان، بمهلة لدراسة مقترح هياكل السلطة الذي تقدم به مسار دارفور في المفاوضات. Advertisements وقال عضو الوساطة ضيو مطوك في تصريحات عقب جلسة التفاوض الخاصة بمسار دارفور بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن وفد الحكومة طلب مهلة لدراسة الملف والرد عليه خلال (72) ساعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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