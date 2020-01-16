الجلد (40) جلدة لشابة

التاريخ: 16-يناير-2020 فى : حوادث 37 مشاهدة أوقعت محكمة جنايات بلدية اركويت امس الاربعاء برئاسة القاضي بابكر عبد العال عقوبة الجلد “40” جلدة حد لشابة وثلاثة آخرين ضبطوا مخمورين بمنطقة الجريف غرب وامرت المحكمة بابادة الخمر المعروضات. Advertisements وتشير التفاصيل بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان شرطة الارتكاز بمنطقة الجريف غرب ضبطت المتهمين في الشارع العام يترنحون في خطواتهم وتفوه منهم رائحة الخمر، فاقتادتهم الشرطة للقسم ودونت بلاغات منفصلة بمخالفة نص المادة “78” من القانون الجنائي المتعلقة بالسكر وكانت اجراءات المحاكمة آنفة الذكر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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