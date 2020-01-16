“البرهان” بالتفاصيل: أفراد العمليات استخدموا مدرعة في المواجهة

كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، عن استخدام أفراد من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات لمدرعة في مواجهة جرت بمقرها في ضاحية سوبا مساء الثلاثاء، وقال البرهان للتلفزيون القومي بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن القوة المتمردة استخدمت المدرعة مما أوقع سقوط قذائف على مناطق سكينة، وأعلن استلام أسلحة الشرطة الشعبية وإدخالها لمخازن الجيش، وكشف عن ضبط 6 حاويات أسلحة كانت منشورة في العاصمة.

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وأكد البرهان استلام 45 مدرعة وأسلحة مضادة للطائران منها، وذكر أن حقوق القوة بعد التسريح تبلغ تبلغ 20 مليون دولار، وفرتها المالية قبل فترة، ووصم ما جرى من قوة العمليات بـ(التمرد)، وأكد استخدام الأسلحة فيه في أكثر من موقع متزامن في الخرطوم وفي (4) مناطق مختلفة بالولايات.

ونبه البرهان إلى إصدار أوامر للشرطة الأمنية بتسليم أسلحتها، وأضاف: لا توجد منظومة أمنية الآن لديها سلاح بالخارج، وأوضح أنه سيتم إخراج المعسكرات العسكرية من الأحياء وتحويلها إلى مكاتب، وقال البرهان إن مدير المخابرات السابق الفريق أول صلاح عبد الله (قوش) اعتقد أن جهاز المخابرات ملكه وهو لحمايته، وأكد أن الدولة العميقة موجودة في كل مكان في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)