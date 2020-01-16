مواطنو سوبا شرق يشتكون من عدم وجود خط مواصلات

شكا مواطني سوبا شرق بشرق النيل من عدم وجود خط مواصلات في كل احياء المنطقة ونوهوا الى ان الوسيلة الوحيدة للمواصلات هي الركشات وناشدوا الجهات المختصة بالتدخل الفوري لتوفير خط حافلات لكل احياء المنطقة.

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وقالت الطالبة هند علي بحسب صحيفة السوداني الدولية: انها تصرف في اليوم ما يزيد عن الـ 200 جنيه حتى تستطيع الذهاب للجامعة والعودة للمنزل بسبب عدم وجود خط للمواصلات، واتفقت معها الموظفة في القطاع الخاص نادية علي التي اكدت عدم وجود خط مواصلات بالحي وقالت الوسيلة الوحدية للمواصلات الركشات التي ترتفع اسعارها بصورة جنونية، وعابت على لجان الاحياء عدم استطاعتها حل المعضلة رغم قدرتهم على ذلك،فوجود خط مواصلات بالمنطقة ليس امرا مستحيلاً ولكن عدم وجود مسؤولية وارادة يجعل وجود خط بسوبا امر اشبه بالمستحيل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)