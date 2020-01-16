المهدي يطالب بتوفير العيش الكريم للمسرحين من هيئة العملياتش

شدد رئيس حزب الامة الصادق المهدي على ضرورة توفير المعيشة الكريمة لافراد هيئة العمليات بجهاز الأمن الذين تم تسريحهم وأعلن عن عزمهم التدخل لحل المشكلة.

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وأيد عدم وجود هيئة للعمليات بجهاز الأمن واشار الى أن مهام جهاز المخابرات يجب أن تنحصر في جمع المعلومات، وقال المهدي خلال مخاطبته الحشد الجماهيري بولاية كسلا ظهر أمس بحسب صحيفة الجريدة: يجب أن يتم توفير المعيشة الكريمة للمسرحين من الأمن. وأضاف: “الموضوع فيه دواس وسنسعى لحل المشكلة”، وجدد التزامه بالسعي الى تحقيق نظام حكم ديمقراطي عبر ارادة الناس وطالب بمعالجة قضايا الفقر والعطالة، وجدد المهدي عدم رغبته في الترشح للانتخابات وأكد أن هدفهم حماية الثورة من المشوشين مؤكداً بأن البلاد اذا استطاعت النهوض تستطيع أن تقوم بتأمين الأمن الغذائي للعالم، وكشف عن شروعهم في تشكيل هيئة عليا للمصالحات القبلية في كل البلاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)