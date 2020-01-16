ضبط (118) جوال دقيق خبز فاسد بالخرطوم

تمكنت غرفة العمليات والمتابعة بمكتب والي الخرطوم، بالتعاون والتنسيق مع الشرطة، من ضبط (١١٨) جوال دقيق خبز فاسد في (٣) مخابز بدار السلام أم بدة بمربعات (١، ٢، ٣).

وتم فتح بلاغ ضد المتهم (ي، ز، ي) تحت المادة(١٥٦- ١٨٢) الإضرار بصحة المواطن.

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وقال مدير غرفة العمليات والمتابعة عمران بشير صالح بحسب صحيفة آخر لحظة، إن هذه الضبطية تأتي في إطار الدور الرقابي للغرفة بالتعاون مع أجهزة الشرطة والأمن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)