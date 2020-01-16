مذكرة للنائب العام للمطالبة بتنفيذ منع الاجانب من ممارسة التجارة

تعتزم لجان مقاومة سوق ليبيا رفع مذكرة للنائب العام لعدم تنفيذ التجار الأجانب قرار وزير التجارة، وفي الأثناء نظم التجار وقفة إحتجاجية للمرة الثالثة احتجاجاً على عدم منع الأجانب من ممارسة مهنة التجارة.

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وكشف عضو اللجنة التنسيقية بالحرية والتغيير محمد اسماعيل بحسب صحيفة الجريدة، كشف عن وجود اكثر من 700 دكان للتجار الاجانب وأكثر من 2000 ألف اجنبي يعملون بالسوق مؤكداً أن وجود الاجانب في السوق عمل على رفع أسعار الايجارات السنوية للدكان من 70 ألف جنيه الى 600-700 ألف جنيه، وأردف: الأجانب يستوردون من دولة المنشأة ويمتلكون توكيلات من تلك المصانع وتباع بضائعهم بسعر اقل من التجار المحليين، وشدد على ضرورة تنفيذ قرار الوزير بأسرع وقت، وتقنين عمل الأجانب من خلال تحديد مجالات معينه للعمل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)