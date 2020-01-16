المهدي: رفضت عرضاً بتولي منصب رئيس الوزراء

كشف رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، عن رفضه تولي منصب رئيس الوزراء بعد سقوط نظام البشير. وقال في خطاب جماهيري بميدان الحرية بوسط مدينة كسلا، إن كثيراً من القوى السياسية عرضت عليَّ تولي المنصب لكنني رفضت. Advertisements ودعا المهدي بحسب صحيفة آخر لحظة، لحل قضية هيئة العمليات المتمردة بجهاز المخابرات العامة بالحسنة بعيداً عن القوى واستخدام العنف المفرط. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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