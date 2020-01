مصادر تتحصل على نتائج فحص تربة مشروع أبو سعد والكشف عن مواد سامة فيها

تحصلت مصادر على نتائج فحص تربة مشروع اسكان أبو سعد 73 على خلفية وفاة 44 عاملاً بالمشروع عقب اصابتهم بمرض مجهول.

وأوضح تقرير الفحوصات التي أجراها معمل شمبات المركزي التابع لجامعة الخرطوم بحسب صحيفة الجريدة، تحصل على 30 عينة من تربة المشروع أنه تم جمع العينات التي أخذت من مراحيض المشروع لدراسة مستوى بعض العناصر السامة فيها، لمعرفة مدى تلوثها بالعناصر الثقيلة السامة حيث أظهرت الدراسة وجود عنصر الزرنيخ في كل التربة وفي عينة مياه الشرب، ومعرفة تركيز عنصر الرصاص، الكاديوم، الكروم والنيكل في عينة الماء وذكرت نتيجة الفحوصات وجود عنصر سيانيد الصوديم بنسبة 100%. وتبلغ درجة تركيزه مابين 031 .0 ملجم/ كلجم و1.87 ملجم/ كلجم كحد أعلى وتركيزه في عينة الماء 031.0 ملجم/ لتر.

Advertisements

ونوه التقرير الى أن نسبة الزرنيخ في التربة تترواح بين 8 ، 8 ميكروجرام/ كجم كحد أدنى 10406.3 ميكروجرام/ كلجم كحد أعلى، وبلغ تركيزه في مياه الشرب 66. 19 ميكروجرام/ لتر، وكشف التقرير عن رصد الرصاص بنسبة 60% من العينات ويتراوح تركيزه مابين ND كحد أدنى و39 .11ملي جرام/ كجم كحد أعلى و036 .0 ملجم/ لتر في عينة الماء، ولفت الى وجود عنصر الكادميوم بنسبة 30 % فقط من العينات حيث يتراوح تركيزه مابين ND كحد أدنى و97 .0 ملجم/ كجم كحد أعلى أما في عينة ماء الشرب بلغ تركيزه 78 00. 0 ملجم/ لتر، فيما أوضحت نتائج الفحص أن نسبة الكروم 90% من العينات بتركيز يتراوح ND كحد أدنى 5 .1 7 8 ملجم/ كجم كحد أعلى، وتم رصده في عينة الماء بتركيز بلغ 85 . 59 4 ملجم/ كلجم كحد أعلى، بينما أظهرت النتائج وجود عنصر النيكل في كل العينات بنسبة 100% بتركيز 36 0.0كحد أعلى و43 .11 ملجم/ كلجم كحد أعلى، أما نسبة تركيزه في عينة الماء 7 .41 ملجم/ لتر.

وأكدت مصادر طبية، فضلت حجب اسمها، أن الزرنيخ والرصاص مواد سامة تؤدي الى وفاة الأشخاص الذين يتعرضون لها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)