ضبط (130) ألف قندول حشيش بجنوب دارفور

ضَبَطَت شرطة مُكافحة المُخدّرات بولاية جنوب دارفور، كميات كبيرة من الحشيش بلغت (130) ألف قندول حشيش.

ووقف الوالي المُكلّف اللواء هاشم خالد محمود أمس على الضبطية عقب عودته من الخرطوم، وأثنى على مجهودات إدارة مُكافحة المُخدّرات، وقال إنّ الضبطية تُعد إنجازاً لشرطة الولاية ولجنة أمنها، وأكّد حرص لجنة أمن الولاية على جمع السلاح ومُحاربة الظواهر السالبة.

من جانبه، تَعَهّدَ مدير شرطة الولاية اللواء شرطة نيازي صالح أحمد بحسب صحيفة الصيحة، بعدم التّهاوُن مع كل تاجر ومُتداول لهذه المواد المُخرّبة للعقل، ودعا لضرورة إيقاف منابع تصنيع وزراعة الحشيش بالولاية.

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بدوره، قال مدير شرطة مُكافحة المُخدّرات بالولاية العقيد متوكل حسين عبد الكريم، إنّ الضبطية تمّت بمُوجب تخطيطٍ مُحكمٍ من خِلال حَملة كُبرى قامت بها قواته بمناطق (سنقو وكفية كنجي وكفن دبي) بمحلية الردوم، وتمّت في منطقة (واكازا) بعد اِشتباكٍ مع المُجرمين لنصف الساعة بعدها ولّوا هاربين.

وأوضحت شرطة المخدّرات، أنّ المضبوطات شملت (130) جوال حشيش (بنقو) ما يُعادل (130) رأساً و(74) جوالاً من البذور الجاهزة للزراعة، إضافةً لأجهزة اتّصال “ثريا” و(23) جركانة مليئة بالبذور و(2) دراجة نارية و(2) قطعة سلاح ناري (جيم3).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)