لجنة التحقيق في تمرد قوات الأمن تؤدي القسم امام رئيس مجلس السيادة

الخميس 16 يناير 2020

كتب الخرطوم- محمد امين

أدت لجنة التحقيق في تمرد قوات الامن التابعة لهيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، اليوم (الخميس) القسم امام رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. وتختص اللجنة بتقصي الحقائق في الاحداث التي شهدتها بعض المواقع بالخرطوم وولايات اخرى، خلفت عددا من القتلى والجرحى.



ونص المرسوم الذي تلاه، الامين العام لمجلس السيادة، اللواء الركن اسامة الصديق جادالله،على ان تقوم اللجنة بجمع البيانات وسماع الشهود، حصر الخسائر البشرية والمادية، وتحديد المسؤولية القانونية عن الاحداث التي وقعت والمتسبب، ورفع قوائم تحوي كل من شارك أو ساهم أو حرض على تلك الاحداث .

ونص القرار حق اللجنة في الاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بشأن الأحداث، ودخول كافة المقار الخاصة والعامة، وتفتيشها ،واستدعاء أي شخص للمثول أمام اللجنة للإدلاء بأقواله بجانب حقها في القبض والتفتيش لكل شخص مشتبه فيه بالمشاركة بأي شكل من الاشكال في الأحداث المعنية. وحدد القرار اسبوعا من تاريخ اداء القسم،لرفع اجراءاتها لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.