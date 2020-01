القوات المسلحة: الاوضاع في مناطق البترول بشرق دارفور مستقرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد نائب رئيس هيئة العمليات العامة الفريق خالد عابدين الشامي، اسقرار الأوضاع الأمنية بولاية شرق دارفور، التي وصلها أمس.

وقال الشامي عقب طواف أمني، التقى خلاله بقيادات الوحدات الأمنية المختلفة بالولاية “قوات مسلحة، دعم سريع، أمن عام”، إن الزيارة تهدف للوقوف على الأوضاع والتطوُّرات الأمنية الأخيرة، وأضاف الشامي أنّ القُوّات المُسلّحة تفقّدت الأحوال الأمنية بشرق دارفور وتلمّست المشاكل الأمنية، وقال إنّ البترول في حقول النفط بالولاية يعمل بانسيابٍ كاملٍ وبصُورةٍ طبيعيّةٍ، وأشار للاستقرار الأمني والرضاء المُجتمعي الذي تعيشه المنطقة، وأشاد الشامي، بلجنة أمن الولاية للانسجام الكامل.

وزارت لجنة أمن الولاية برفقة نائب رئيس هيئة العمليات، حقول البترول بزرقة وسفيان للمزيد من الطمأنينة

