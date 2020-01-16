العدلة والمساواة تؤكد على ضرورة هيكلة القطاع الأمني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواه ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، على ضرورة هيكلة القطاع الأمني لخلق موسسات أمنية مهنية قومية . وقال جبريل إبراهيم في تغريده على حسابه في تويتر : “هيكلة القطاع الأمني بالحكمة و الحزم ضرورة لخلق موسسات أمنية مهنية قومية يناط بها تحقيق الأمن و الاستقرار. مصلحة الجميع في استقرار الفترة الانتقالية”.

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