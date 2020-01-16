المطالبة بإبعاد فلول النظام البائد وإيداعهم السجون

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﻯ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ،ﻋﺮﻭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻷﻣﻨﻲﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩﻛﻞ ﻓﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭﻣﺠﺮﻣﻴﻪ ﻭﺍﻳﺪﺍﻋﻬﻢﺍﻟﺴﺠﻮﻥ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺮﻭﺓ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ نشرتها صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ الصادرة اليوم الخميس، ﺗﻌﻠﻴﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﺣـﺪﺍﺙ ﺗﻤﺮﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺠﻬﺎﺯﺍﻷﻣــﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ: “ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣـﺪﺙ ﻣﻦ ﻓﻮﺿﻰ ﺇﺧﺘﻠﻘﺘﻬﺎ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﻨﻴﻊ ﺃﺣﺪﺙ ﺻﺪﻯ ﻗﻮﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺃﻭﺟﺪ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﺍﻟﺬﻱ ﻻﺡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ”.
وأضاف القيادي بقوى الحرية والتغيير، ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﻣﺤﻨﺔ ﺗﻌﻘﺒﻬﺎﻓﺮﺻﺔ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻧﺼﺐﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻗﺎﻁﻌﺎً ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﺠﺎﺩﻣﻊ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﻛﻞ ﻓﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭﻣﺠﺮﻣﻴﻪﻭﺍﻳﺪﺍﻋﻬﻢ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ.
ﻭﺃﺭﺩﻑ “ﻳﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﻴﻦﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻭﺍﻟﺠﺎﺩ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑﻣﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺣﺎﺯﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﺎﻁﻰﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ”.
ﻭﺗﺎﺑﻊ عروةﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻛﺸﻒ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻔﻠﻮﻝﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻﺗﺘﻮﺭﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻟﻮﻍ ﻓﻲ ﺩﻣﺎء ﺍﻷﺑﺮﻳﺎء ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺴﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺍﻟﺰﺍﺋﻞ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺧﻼًﻟﻺﻧﻘﻀﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﺲ ﺑﺪﻣﺎء ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﺍﻟﺜﻮﺭﺓﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ.
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