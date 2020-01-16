مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى “الثوار” في العراق بمحاربة الفساد والاحتلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كتب زعيم “التيار الصدري” في العراق، مقتدى الصدر، رسالة إلى المتظاهرين في العراق، يطالبهم فيها بالاستمرار في محاربة الفساد والاحتلال.

ونشر الصدر على حسابه في “تويتر” رسالته جاء فيها “محبتي إن التظاهرتين نوران من سراج واحد يوقدان من شجرة الإصلاح المباركة لتفيء أغصان شجرة الزيتون العراقية على الشعب وأطيافه لتكون ككوكب دري لا شرقي ولا غربي يزيل عنا ظلم الاحتلال وأيدي الفساد وعتاة الإرهاب ودعاة العنف والظلام، فننعم بالحرية والسلام والصداقة مع الجيران والعزة والشموخ أمام الشعوب الكرام”.

​وتابع الصدر: “أيها الشعب العراقي الأصيل ويا أيها الثوار الشجاعان ضد الفساد استمروا ونحن معطم فلا وطن مع الاحتلال ولا سيادة مع الفساد ولا أمان مع الإرهاب ولا حرية مع التشدد… فالاعتدال طريقنا والسلام هدفنا والسيادة مطلبنا… ولتخسأ كل أصوات العنف ودعاة الخضوع فلا أنتم خارجيون ولا نحن تبعيون بل نحب وإياكم عراقيون ما حيينا”.

​ودعا الصدر، أمس الأول الثلاثاء، إلى تظاهرة مليونية سلمية موحدة تندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته.

وقال الصدر على حسابه الرسمي في “تويتر”، “إن سماء العراق وأرضه وسيادته تُنتهك من قبل القوات الغازية، فإلى ثورة عراقية لا شرقية ولا غربية يكاد نصرها يفيء على العراق وأهله بالخير والبركات، فهبوا يا جند الله وجند الوطن إلى مظاهرة مليونية سلمية موحدة تُندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته”.