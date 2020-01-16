قرقاش يغرد عما يواجهه السودانيون بعد حقبة البشير والإخوان المسلمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الخميس، إن “السودان يواجه تراكمات فشل الرئيس السابق عمر البشير، وجماعة الإخوان المسلمين، في إدارة البلاد، خلال الفترة الماضية”.
قال قرقاش بتغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”: “من انطباعاتي خلال زيارتي إلى الخرطوم، أن حقبة البشير والإخوان المسلمين تركت وراءها فشلا ذريعا في إدارة الدولة وتوفير الاستقرار والازدهار”.
وأضاف الوزير الإماراتي: “السودانيون يواجهون اليوم تراكمات فشل التنظير الآيديولوجي، ومصممون على بناء نظام عصري ينتشل بلدهم من سنواته العجاف”.
وتابع: “ويبدو واضحا من الخرطوم أن عودة المصداقية للبعد العربي في السياسة الإقليمية ضرورة في ظل تغول القوى الإقليمية على النظام العربي. فإعادة إنتاج الطموحات الإمبراطورية والتعريف الهزلي للجيرة والجوار ماهو إلا غطاء لتمدّد استعماري جديد على حساب العالم العربي؟”.
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