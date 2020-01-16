تعليق رسمي بشأن منح الجنسية التركية للسوريين مقابل قتالهم في ليبيا!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن الحديث عن “منح الجنسية التركية لجنود الجيش الوطني السوري المعارض، مقابل قتالهم في ليبيا مزاعم عارية من الصحة تماما”.

وشارك مولود جاويش أوغلو مساء أمس في بث مباشر على قناة “سي إن إن تورك”، متحدثا عن السياسة الخارجية التركية، بحسب موقع وكالة الأنباء التركية “الأناضول”.

وأكد أوغلو أن الاتفاقية المبرمة مع حكومة الوفاق في ليبيا، تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن “هناك انتهاكات لوقف إطلاق النار، ولكن لا يمكننا القول إنه انهار، إذا استطعنا إيقاف هذه الانتهاكات في الفترة المقبلة يمكننا القول أننا حققنا وقف إطلاق النار من جديد”.

وأضاف: “لكن إذا استمرت الانتهاكات والهجمات، فلا يمكننا وقتها الحديث عن وقف إطلاق للنار”، مشددا على أن أهمية وقف إطلاق النار في العملية السياسية.

وزعم أوغلو بـ”أن النظام السوري، قتل الكثير من المدنيين في قصفه الوحشي على المستشفيات والمدارس، وأجبر العديد على ترك منازلهم”.

وأكد وزير الخارجية التركي أنه “يمكن للجنة الدستورية السورية، إحراز تقدم في حال تحققت التهدئة في إدلب”.

وشدد على ضرورة السعي للحل السياسي لإنهاء الحرب في سوريا.