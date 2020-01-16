في هذه الحالة… عراقجي: البرنامج النووي الإيراني سيعود بكامل قوته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على حق إيران في تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي في حال عدم وفاء الأطراف الأخرى في الاتفاق بالتزاماتها، مشددا أن جميع إجراءات إيران في الملف النووي قابلة للعودة إلى ما كانت عليه في الماضي.

طهران – سبوتنيك. ونقلت وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن عراقجي قوله اليوم الأربعاء، إن “لجوء الدول الأوروبية الثلاث إلى حل النزاعات في المادة 36 في الاتفاق النووي قرار خاطئ في الوقت الخطأ”، مؤكدا “يحق لإيران تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي بما يتناسب مع عدم وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها”.

وتابع عراقجي “نواصل الالتزام بالاتفاق النووي، إذا كان الجانب الأوروبي يفي بالتزاماته في هذا الاتفاق، وعندها جميع الإجراءات الإيرانية في ملفها النووي قابلة للعودة إلى ما كانت عليه في الماضي”.

وشدد عراقجي “عدم تفعيل آلية إينستيكس حتى الآن يؤكد بوضوح عدم قدرة الدول الأوروبية الثلاث على الالتزام بتعهداتها”.