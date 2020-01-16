اقتراب اكتمال الانسحاب من اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

استقبل كثيرون – داخل وخارج السودان – بشيئ من الارتياح الخبر الذى انتشر عن تقليص عدد قواتنا باليمن الى 657 جنديا وكانوا فى آخر مرة قبل هذا التقليص 5000 بحسب ما أشار السيد رئيس الوزراء الدكتور حمدوك فى حديثه الاخير عن هذا الموضوع وقوله أنهم فى طريقهم الى الانسحاب الكامل ، وقد قابل العديد من المراقبين يومها كلام حمدوك بمزيج من المشاعر التى تراوحت بين التكذيب والحيرة ولكن هاهو وعد الرجل – ومن قبله الفريق حميدتى – قد تحقق بشكل كبير والان فقط ننتظر مع كثيرين التنفيذ الكامل وانهاء تواجد عسكرنا باليمن بشكل كامل.

هذا الخبر الاخير اوردته وكالات الأنباء والمواقع الاخبارية نقلا عن وكالة انباء الاناضول التركية والغريب تزامن نشره مع وجود وزير الدولة بالخارجية الاماراتية انور قرقاش فى زيارته الحالية للسودان وما يقال من دور سرى للأمارات فى التأثير على الشأن الداخلى السودانى ولاندرى والحال هذه ماذا تناول الرجل مع مستقبليه السودانيين سواء مايختص بالشأن اليمنى أو غيره .

خبر الاناضول تناولته العديد من المواقع الاخبارية داخليا وخارجيا وادناه عرض للنبأ :

أعلنت قوات “الدعم السريع” التابعة للجيش السوداني، الثلاثاء، تقليص قواتها المتواجدة في اليمن إلى 657 جندي.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الناطق باسم قوات “الدعم السريع”، العميد جمال جمعة آدم، قوله إن مجموعة “بسيطة” تبقت من القوات السودانية في اليمن، وهي آخر قوة موجودة هنالك تمثل 657 فردا.

وأضاف “حتى رئاسة القوات السودانية رجعت إلى (العاصمة) الخرطوم”، مشيرًا أن قوات بلاده كانت لديها مهام دفاعية ضمن قوات التحالف العربي.

وأوضح أن “القوات السودانية الموجودة في اليمن كانت تعمل ضمن قطاعين، قطاع الإمارات داخل عدن (جنوب)، والقطاع السعودي الذي يمتد من الحدود السعودية اليمنية، فيما ظلت القوات السودانية في الجبهات الدفاعية تعمل مع قوات التحالف العربي”.

ومع ترحيبنا بالخطوة ورأين بانها مهمة ويبدو انها تاتى إستعدادا للإنسحاب الكامل من اليمن وإنهاء مشاركة السودان في التحالف العربي وهذا مايتمناه احرار الأرض فاننا نأمل ان يتم انجاز هذه المهمة اليوم وليس غدا والعمل على اغلاق هذا الملف وانهاء مشاركتنا فى هذه المظلمة