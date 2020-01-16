عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 16 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

المقاومة تضبط اجتماعات سريّة للزحف الأخضر بالفولة

تعيين 900 من أعضاء لجان المقاومة في إدارة النقل والبترول

البرهان: دمبلاب تقدّم باستقالته من إدارة الجهاز وسننظر فيها

حمدوك يتمسّك بإعادة هيكلة جهاز الأمن عقب الأحداث الأخيرة

مبارك الفاضل يحذّر من انزلاق البلاد في حرب أهليّة

الحداثة

الشيوعي مسعود الحسن: لن نكفّ عن الدعوة إلى المواكب

رئيس مجلس السيادة يرجئ النظر في استقالة مدير المخابرات العامة

البرهان: هيئة العمليات كان يتمّ إعدادها لتصبح بديلاً للقوات المسلّحة

التفاوض يتواصل مع الشعبية والوساطة تمهل وفد الحكومة 72 ساعة لدراسة مقترح مسار دارفور

الدفاع : إيقاف حركة الطيران جاء للحفاظ على سلامة المواطنين

التيار

استقالة مدير جهاز المخابرات العامة دمبلاب

الشرطة توقف أخطر معتادي قتل الفتيات

البرهان يكشف تفاصيل اقتحام مقار القوات المتمرّدة

ترمب يتعهّد بتقديم مساعدات فنية حال التوصّل إلى اتفاقٍ بسدّ النهضة

وزير النفط: القوات المسلّحة استردّت حقول البترول في مداهمة متزامنة

النائب العام يدعو لرفع حصانات القوات المتمرّدة

رئيس مجلس السيادة يكشف تفاصيل اقتحام مقار القوات المتمرّدة

وزيرا الخارجية والموارد المائية يلتقيان بـ ترمب

الحسن الميرغني: نرفض ترويع المواطنين والإخلال بالأمن

الدار

المتهمان بقتل نسرين وتقطيعها يفجران مفاجأة حول الفتاة مروة

أحدهما طالب طب والآخر سائف بسفارة ارتكبا الجريمتين داخل شقة برياض الخرطوم

المتهمان يرشدان على رأس القتيلة نسرين بشارع النيل والقاء اطرافها من اعلى الكوبري

البرهان: القوات المسلحة لن تسمح بأي إنقلاب على الشرعية الثورية

الناطق باسم الجيش: لا توجد محاولة لاقتحام سجن كوبر والوضع الآن آمن

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اساسيات التربية التقنية للأساس والرياضيات الاساسية للثانوية

أخبار اليوم

البرهان يكشف معلومات جديدة حول تمرد هيئة العمليات.

شرطة ولاية الخرطوم تتمكن من فك طلاسم جريمة قتيلة بري.

الرئيس الأمريكي يحث أطراف مفاوضات سد النهضة بالإسراع في انجاز اتفاق شامل.

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آخر لحظة

استقالة دمبلاب و جابر وعبد الغفار ابرز المرشحين لخلافته

البرهان يكشف معلومات خطيرة عن (احداث الثلاثاء)

التغيير : نخاف فقدان الثورة بسبب أزمة المواصلات

المهدي: رفضت عرضاً بتولي منصب رئيس الوزراء

ضبط (118) جوال دقيق خبز فاسد بالخرطوم

صوت الأمة

حسم التمرد واستقالة مدير المخابرات والثورية تساند الجيش

المهدي يطالب بمعالجة قضايا الفقر ويرفض وجود هيئة العمليات

ضياء الدين: شركات أحد اقرباء المخلوع تفتعل أزمة المواصلات

وزير التربية (3) ملاين طفل خارج المدرسة

السوداني الدولية

محجوب محمد صالح ينجو من موتٍ محقق

مدير المخابرات العامة يتقدّم باستقالته

العثور على فرديّ أمن مقتولين بالخرطوم

الحرية والتغيير: طلبنا من الشباب عدم الخروج للشارع

وزير الدفاع يطلع البعثات الدبلوماسية على تفاصيل أحداث الثلاثاء

تفاصيل لقاء بين وزيرة الخارجية والرئيس الأمريكي

المهدي من القضارف: رسائل سياسية في اتجاهات متعدّدة

اتجاه لتعيين 900: من شباب المقاومة لمراقبة المواصلات

الجيش يؤكّد القضاء على تمرّد الثلاثاء بأقل خسائر

الانتباهة

الانتباهة تنقل تفاصيل حزينة حول مقتل شقيقين بدانات سوبا

البرهان: ضبط حاويات سلاح في العاصمة

مقتل 6 خلال تمرّد منسوبي هيئة العمليات

تلميذة تنقذ مدرسة كاملة من محاولة تسميم بالخرطوم

هجمة غير مسبوقة على شراء الدولار

الصحة: 6 وفيات في أحداث تمرّد وحداث هيئة العمليات

استقالة مدير المخابرات العامة

توقيف حارس بمزرعة المعزول يقود عصابة

الصيحة

3 مرشحين لتولي إدارة جهاز المخابرات العامة بعد استقالة دمبلاب

البرهان: الجيش لن يسمح بأيّ انقلابٍ ولجنة للتحقيق في تمرّد هيئة العمليات

الشرطة تكشف تفاصيل قتل وتقطيع فتاتين بالخرطوم

التحقيق مع مسؤولين بالنظام السابق بتهم تقويض النظام الدستوري

وزير النفط يؤكّد سيطرة القوات المسلّحة على حقلي سفيان وحديدة

وزير التربية : 3 ملايين طفل خارج المدرسة

شركة المواصلات: مقترح بتعديل مواعيد العمل لحلّ الأزمة

الشؤون الدينية تعلن استرداد 6 سيارات إسعاف مفقودة