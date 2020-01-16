المتغطي بأمريكا عريان ياحمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كان تعويل المناوئون للنظام البائد كبيرا على امريكا وانها سوف تقف معهم وتساندهم بل وترفع عنهم اصرهم والاغلال التى عليهم بمجرد اسقاطهم البشير ونظامه وتوليهم الحكم ، وكانوا يظنون – واهمين – ان الوضع الاقتصادى سيتحول الى الافضل بفعل الرضا الامريكى عن ازاحة البشير ونظامه بغض النظر عن من سيتولى الأمر والحال أنهم ليسوا فقط غير واعين بالاعيب امريكا وخبثها وغير مطلعين على حقيقتها بل هم مبتدئون فى السياسة بعيدون عن معرفة ابجدياتها والا فكيف يرجون خيرا من امريكا وهى التى لاترعي عهدا ولا تقيم وزنا واعتبارا لحليف ولاصديق ولاتحترم من يؤمل فيها خيرا ولا من يرجو مناصرتها ، وافضل تعبير فى هذا الباب قول القائل : المتغطى بامريكا عريان ، وهذه العبارة نقلت عن الطاغية المعزول وهو وإن كان كذوبا ولا اعتبار لقوله إلا انه هنا وافق الصواب .

حكومتنا المدنية الطامحة فى تعاون امريكا المعولة كثيرا على ان ترعاها الادارة الأمريكية وتساعدها كانت أولى توقعاتها ان واشنطون سترفع العقوبات الاقتصادية فورا عن السودان وتزيل اسمنا من قائمتها للدول الراعية للارهاب بحسب تصنيفها لكن ماذا حدث ؟ زار وزير المالية واشنطون وحده ثم رافق رئيس الوزراء فى زيارة ثانية الى واشنطون وكان وفدا وزاريا كبيرا لكنه لم يفلح فى إسقاط الغرامات الباهظة المفروضة على السودان كتعويضات لضحايا

الهجمات على المدمرة كول فى اليمن والسفارتين فى نيروبى ودار السلام ، كما لم يفلح الوفد الحكومى الكبير فى إقناع الادارة الأمريكية برفع العقوبات أو ازالتنا من رعاة الارهاب ولكنهم كانوا يؤملون ان يحدث تقدم يفضى الى النتابج المرجوة دون تحميل البلد اعباء ليست سهلة عليها لكن ماذا حدث ؟

لنقرأ الخبر ادناه لنعرف خطأ التعويل على امريكا :

أكد ديفيد هيل مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية لوزيرة الخارجية أسماء عبد الله في واشنطن أن دفع السودان تعويضات لضحايا الإرهاب “أولوية” بالنسبة لواشنطن كي ترفع الخرطوم من قائمة الإرهاب.

وقال هيل إن دفع التعويضات مسألة حيوية للإدارة الأميركية لأنها صادرة من محكمة.

وذكر بيان للمتحدثة باسم وزيرة الخارجية مورغان اورتيغوس أن هيل وأسماء ناقشا أسس شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جدير بالذكر ان السودان مصنف منذ 1993 على قائمة أميركية للدول الراعية للإرهاب على خلفية تقديمه ملاذا آمنا لأسامة بن لادن.

وتفرض التعويضات دفع مبالغ مالية لعائلات الضحايا الذين قتلوا أو جرحوا في هجومين على سفارتي واشنطن في تنزانيا وكينيا واللذين شنهما تنظيم القاعدة في 1998. وقال القضاة الأميركيون إن السودان

يتحمل فعليا مسؤولية التفجيرات.

ولحمدوك الذى بدى متفائلا وهو يتحدث من واشنطون بقرب انفراج الازمة وقيام الأمريكان بالمرجو منهم نقول له لا تملأ يدك بهم ياريس فالمتغطى بامريكا عريان ياحمدوك