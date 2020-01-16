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الشعبي يدعو لإعادة النظر في تشكيل مُؤسّسات الانتقال العليا

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التاريخ: 16-يناير-2020

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الشعبي يدعو لإعادة النظر في تشكيل مُؤسّسات الانتقال العليا

دَعَا المؤتمر الشعبي، لإعادة النظر فوراً في تشكيل مُؤسّسات الانتقال العُليا من مجلسي السيادة والوزراء، والإسراع بالتوافُق على معايير إدارة الفترة الانتقالية، وإسناد المهام التنفيذية لكفاءات وطنية مشهود لها بالاستقامة والنزاهة، وعَبّرَ عن أسفه للأحداث اتي اندلعت أمس الأول من بعض منسوبي هيئة العمليات.

 

وقال بَيَانٌ للحزب بحسب صحيفة الصيحة أمس: “لاحظنا تَعلُّل قيادات مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين إلى الانجرار للحديث عن سيناريوهات سياسية وأيادٍ خفية وراء الاحتجاجات”.

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وأكد البيان ضرورة توفيق أوضاع المُؤسّسات العامة على نحو يخدم التمهيد لقيام الانتخابات، ودعا العقلاء والحكماء إلى التّحرُّك العاجل لاستدراك الأمور قبل استفحالها على نحو ما شهدته الخرطوم أمس الأول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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