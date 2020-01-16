المقاومة ترصد إجتماعات سرية للنظام البائد بالفولة للتحضير للزحف الأخضر

كشفت لجان المقاومة بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان عن رصد تحركات وإجتماعات سرية لبقايا النظام البائد في الولاية، وتحركات لإجهاض الفترة الانتقالية وقالت لجان المقاومة في بيان، انها ظلت تناهض النظام البائد حتى إسقاطه، ولن تتراجع عن مواصلة التغيير لتحقيق أهداف الثورة.

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وكشفت بحسب صحيفة الجريدة، عن تحركات للنظام البائد للتحضير لمسيرة ما يسمى بالزحف الاخضر بمدينة الفولة السبت القادم. وأكدت اللجان رفضها القاطع لكل التداعيات التي تسعى لتقويض الفترة الانتقالية وتعمل على جرف السودان لقاع الهوية وتفكك نسيجه الاجتماعي بالاضافة الى إثارة الصراع القبلي وطالبت لجان المقاومة المواطنين بعدم الاستجابة لهذه الدعوات، وأردفت: كل تحركات النظام البائد ليست ببعيدة عن اللجان الأمنية ولابد من أخذها بعين الاعتبار واتخاذ المواقف الحاسمة تجاهها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)