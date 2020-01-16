التّحقيق مع مسؤولين بالنظام السابق بتُهم “تقويض النظام الدستوري”

خُضِع مسؤولون من النظام السابق أمس، للتّحقيق في التُّهمة المُوَجّهة لهم بتقويض النظام الدستوري، وتدبير وتنفيذ انقلاب نظام الإنقاذ 1989م الذي جاء بالمخلوع عمر البشير رئيساً للسلطة قبل (30) عاماً.

وأبلغت مصادر، بأنّ لجنة التحقيق في بلاغ 1989م، أجرت تحرياً وتحقيقاً مع محمد أحمد علي الفششويا والقيادي الإسلامي عبد الجليل النذير الكاروري واللواء عبد الله عبد المطلب، بمقر نيابة الخرطوم شمال، وأفادت المصادر بأنّ وكيل النيابة أحمد الحلا قام بإجراءات التحري والتحقيق مع قادة رموز الإنقاذ الذين قادوا الانقلاب العسكري. وبدأت اللجنة التي شَكّلَها النائب العام إجراءات لمُلاحقة مُنفِّذي انقلاب “الإنقاذ” الذي قاده العميد آنذاك عمر البشير.

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وبحسب صحيفة الصيحة، فإنّ النيابة أطلقت سراح اللواء عبد الله عبد المطلب بالضمانة العادية عقب الفراغ من التحرِّي والتّحقيق معه، فيما أكدت إيداع محمد أحمد الفششويا وعبد الجليل الكاروري سجن كوبر، لإكمال التحريات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)