قيادي بالحرية والتغيير يطالب بإبعاد فلول النظام البائد وإيداعهم السجون

طالب القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، عروة الصادق، بالتعاطي الجاد مع الشأن الأمني في البلاد بإعادة هيكلة القوات النظامية وإبعاد كل فلول النظام الإخواني ومجرميه وايداعهم السجون. وقال عروة في تصريحات تعليقاً على أحداث تمرد هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات: “لا شك أن ما حدث من فوضى إختلقتها قوى الردة عبر منسوبي هيئة العمليات، وأن هذا الفعل الشنيع أحدث صدى قوياً على كل الأصعدة السياسية والإعلامية والأمنية والإنسانية الداخلية والخارجية، وأوجد تساؤلات تستحق الإجابة عن التأخر في تفكيك بقايا النظام الانقلابي في المنظومة الأمنية، وعن التقصير الذي لاح للجميع”، مضيفاً بأن كل محنة تعقبها فرصة، ويمكن أن تكون هذه الكارثة فرصة لتعزيز الشراكة الانتقالية ووضع المصلحة العليا نصب أعين الجميع، قاطعاً بأنها فرصة للتعاطي الجاد مع الشأن الأمني في البلاد بإعادة هيكلة القوات النظامية وإبعاد كل فلول النظام الإخواني ومجرميه وايداعهم السجون.

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وأردف: “يشكر للمجلسين السيادي والوزراء التعاطي العاجل والجاد والشفاف مع الأمر بصورة حازمة، على غير ما كانت تتعاطى السلطات السابقة مع الأحداث المماثلة”، وتابع ” بحسب صحيفة الجريدة، من المؤكد أن هذا التحرك كشف نوايا الفلول الخبيثة المدمرة للبلاد والمروعة للعباد والتي لا تتورع عن الولوغ في دماء الأبرياء وأن الدموية التي أسسوا بها حكمهم الزائل لن تكون مدخلاً للإنقضاض على نظام أسس بدماء الشهداء الثورة المجيدة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)