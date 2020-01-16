التاريخ: 16-يناير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة شهدت أسعار المشروبات الغازية ارتفاعاً غير مسبوق مقارنة بالأيام الماضية، ووصف اصحاب محال تجارية تلك الزيادات بغير المبررة. Advertisements وقال صاحب بقالة فضل حجب اسمه لصحيفة الجريدة” إن أسعار المشروبات الغازية شهدت ارتفاعاً جنونياً حيث ارتفع سعر عبوة الـ٥٠٠ مل ٢٥ جنيهاً بدلا من ١٨، بينما ارتفع سعر عبوة ٢٥٠مل الى ١٥جنيه من ١٢، أما سعر عصير المازا والريو فارتفع الى ٢٥جنيهاً من ٢٠ جنيهاً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع في أسعار المشروبات الغازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.