وزير التربية: (3) ملايين طفل خارج المدرسة

كَشَفَ وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الأمين، أنّ (3) ملايين طفل سوداني في سن المدرسة لا يجدون مَقعداً للدراسة بنسبة استيعاب لا تتجاوز (37%) مُقارنةً مع دول الجوار التي تَصِل إلى أكثر من (80%).

وقال التوم خلال مُلتقى أصحاب المصلحة بالولايات الوسطى حول مُناقشة قضايا التعليم التي تستضيفها ولاية الجزيرة بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ القيادة السابقة رفعت يدها عن التعليم مِمّا أدى لخراب في المناهج وانهيار التعليم، وأضاف بأنّ هنالك تحديات تحتاج نقاشاً، على رأسها مُقترح توحيد انطلاقة العام الدراسي في سبتمبر من العام والسلّم التعليمي، وكيفية إنشاء المرحلة المتوسطة.

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وأشار الوزير إلى أنّ المنهج شأنٌ مركزيٌّ، إلا أنّ المرحلة تقتضي مُشاركة جميع أصحاب المصلحة في صنع مُستقبل التعليم من خلال مجالس تعليم محلية وولائية وإقليمية ومجلس قومي يتم التمثيل فيه على حسب الكثافة السُّكّانية.

من جانبه، أكّد والي الجزيرة اللواء أحمد حنان، أنّ ولايته بدأت في تطبيق قرار مَجّانيّة التعليم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)