الجيش يؤكد القضاء على تمرد الثلاثاء بأقل خسائر

التاريخ: 16-يناير-2020
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قال الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الاركان، في بيان فجر امس الاربعاء، ان ما حدث امس الاول الثلاثاء من احداث يعتبر تمرداً على السلطة.
وأشار الى ان قوات الجيش تمكنت من القضاء على التمرد باقل الخسائر لافتاً الى سقوط شهيدين وابرعة جرحى بينهم ضابطان خلال مواجهة التمرد.
وشدد بحسب صحيفة السوداني الدولية على ان المنظومة الامنية ستظل متماسكة وعصية على كل متربص بها، مشيداً بدور قوات الدعم السريع في انهاء التمرد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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