قوى الحرية: طلبنا من الشباب ولجان المقاومة عدم الخروج إلى الشارع

طلبت قوى الحرية والتغيير من شباب الثورة ولجان المقاومة عدم الخروج إلى الشارع. وأكد كمال البولاد مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ان “قخت” تابعت احداث الثلاثاء لحظة بلحظة وانها ساهمت وتساهم في تهدئة الوضع وعودة الامور الى طبيعتها.

وأوضح ان لجان المقاومة ظلت تتابع مع قوى الحرية والتغيير حتى لا تنحرف عن مسر الثورة، ونبه بولاد الى ان “قحت” وتجمع المهنيين حرصوا على عدم تعرض المدنيين للخطر، وذلك من خلال اصدار بيانات على رأس كل ساعة.

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وقال بولاد بحسب صحيفة السوداني الدولية: إن قحت ظلت تنبه باستمرار بوجوب هيكلة جهاز الامن بصورة عاجلة لتفادي تشوهات احدثها النظام السابق في كل المؤسسات، ومنها نتجت اجداث الثلاثاء موضحاً ان مهمة الجهاز تنحصر في جمع وتحليل المعلومات وحفظ الأمن من الاختراقات الدولية والمحلية كما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية، حتى يصبح جهازاً وطنياً، واستدرك ان النظام السابق جعل منه مليشيا لرغبته في البقاء في السلطة مما ادى الى تغوله على مهام جهات اخرى، وابان ان وجود قوى الثورة المضادة وعدم تفكيك النظام السابق بالكامل يستوجب تأسيس ادارة جديدة تستند على شعارات الثورة من اجل ايجاد جهاز مخابرات وطني.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)