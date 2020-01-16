الشؤون الدينية تُعلن استرداد (6) سيارات إسعاف مفقودة

كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن استرداد (6) سيارات إسعاف كانت مفقودة، لم يتم تسليمها ضمن عملية التسليم والتسلم من الطاقم السابق للوزارة، وتم تجنيبها وعدم إدراجها ضمن أصول الوزارة.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنه مازال البحث جارياً عن السيارة السابعة التي لم تُسلم أيضاً. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة استرداد الوزارة للأصول، والوقوف على ممتلكات الشعب ذات الصلة، وأوقاف السودانيين وحوسبتها وتسخيرها لخدمة الشعب السوداني.

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وأكد مفرح أن الوزارة تسعى لاسترداد كل الأوقاف والأصول التي تم بيعها أو التصرف فيها من قبل النظام البائد، ودعا لضرورة الوقوف على أوقاف وممتلكات السودانيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)