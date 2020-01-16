(3) مرشحين لتولي إدارة جهاز المخابرات

التاريخ: 16-يناير-2020
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رجّحت مصادر، تعيين نائب مدير جهاز المخابرات العامة الحالي الفريق أحمد إبراهيم مفضّل، مديراً للجهاز عقب استقالة الفريق أوّل أبوبكر دمبلاب إثر تمرّد أفراد بهيئة العمليات وتحميله مسؤولية التقصير من قبل نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أوّل محمد حمدان دقلو ”حميدتي”.
ورجّحت المصادر، قبول المجلس السيادي استقالة ”دمبلاب”.
وبحسب صحيفة الصيحة كشفت المصادر، عن ترشيح ثلاث شخصيات للمنصب، أبرزهم نائب مدير الجهاز الحالي الفريق أحمد إبراهيم مفضّل ومدير هيئة العمليات الحالي المنتدب من القوات المسلّحة اللواء عثمان سيد أحمد المعروف بـ”عثمان إنجليز”، ونائب مدير الجهاز السابق اللواء عبد الغفار الشريف.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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