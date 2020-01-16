سماع أصوات رصاص بالثورة

التاريخ: 16-يناير-2020
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في اتصال تلفوني في وقت متأخر من مساء امس ابلغ سكان من حارات الثورة المجاورة لشارع الوادي الصحيفة وقالوا سمعنا دوي طلقات واصوات رصاص متقطعة في اتجاه الحارات التي تقع غرب الشارع بام درمان.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية لم تتأكد اي معلومات حول مصدر هذه الاصوات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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