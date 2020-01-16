البرهان: لن نخون الثورة والشباب والشعب

التاريخ: 16-يناير-2020
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طمأن الفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة بان القوات المسلحة ليس لها اي اطماع في السلطة موضحاً ان احداث الثلاثاء كانت متابعة من الطرفين.
وقال البرهان في خلال حديث له بحسب صحيفة السوداني الدولية امس الاربعاء لن نخون الشعب السوداني والشباب والثورة، وأكد سعيهم لتمتين الشراكة في الحكومة مشيراً الى محاولتهم توحيد القوة السياسية مع القوى العسكرية لاعادة الثقة بين الطرفين.
وقطع رئيس مجلس السيادة باستتباب الأمن في مناطق البتول موضحاً ان كل مناطق النفط التي كانت تؤمنها قوات تابعة للامن تولت حراستها القوات المسلحة وان جهاز الامن اصبح مؤسسة وطنية مسؤولة من جمع وتحليل المعلومات ولا علاقة لها بالقتال والسلاح، وطمأن بانه لا يوجد سلاح خارج المنظومة الأمنية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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