محجوب محمد صالح ينجو من الموت

أنقذت عناية الله الكاتب الصحافي المعروف المحلل السياسي محجوب محمد صالح من موتٍ محقق حين اخترقت رصاصة طائشة انطلقت إثر زخات من رصاص المتمردين مساء أمس الأول الثلاثاء.

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وقالت مصادر وفقاً لصحيفة السوداني الدولية إن الرصاصة استقرت على حائط صالون الأستاذ محجوب محمد صالح بمنزله بمدينة الصافية بالخرطوم بحري وكادت أن تصيب زوج ابنته يوسف لولا عناية الله والذي كان أمام الصالون. والجدير بالذكر أن عدة منازل اخترقها الرصاص في نفس المنطقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)