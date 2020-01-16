اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

محجوب محمد صالح ينجو من الموت

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 16-يناير-2020

13 مشاهدة

محجوب محمد صالح ينجو من الموت

 

أنقذت عناية الله الكاتب الصحافي المعروف المحلل السياسي محجوب محمد صالح من موتٍ محقق حين اخترقت رصاصة طائشة انطلقت إثر زخات من رصاص المتمردين مساء أمس الأول الثلاثاء.

 

Advertisements

 

وقالت مصادر وفقاً لصحيفة السوداني الدولية إن الرصاصة استقرت على حائط صالون الأستاذ محجوب محمد صالح بمنزله بمدينة الصافية بالخرطوم بحري وكادت أن تصيب زوج ابنته يوسف لولا عناية الله والذي كان أمام الصالون. والجدير بالذكر أن عدة منازل اخترقها الرصاص في نفس المنطقة.

 

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محجوب محمد صالح ينجو من الموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا