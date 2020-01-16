مدير المخابرات العامة يتقدم باستقالته

التاريخ: 16-يناير-2020
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تقدم مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن ابوبكر دمبلاب باستقالته من إدارة الجهاز.
وأعلن رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن خلال امس بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن “دمبلاب” تقدم باستقالته عبر الهاتف، وقال إنه طلب منه أن يحضرها إلى المكتب. وأضاف بأن الإستقالة “قيد النظر” وقال البرهان، ان حادثة تمرد منسوبي هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات الوطني المحلولة أمس، فتحت بصيرة الأجهزة العليا على مواضيع منها وجود قوى أمنية مسلحة وسط المدن، وأقر بأن القوة التي تمردت تمتلك كل أنواع الأسلحة الثقيلة.
وكانت قوات تابعة لهيئة العمليات بجهاز الأمن بعدة قطاعات في الخرطوم، أطلقت أعيرة نارية وأغلقت بعض الطرق يوم الثلاثاء، احتجاجاً على قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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