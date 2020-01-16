الصيحة: * (3) مرشحين لتولي إدارة جهاز المخابرات بعد استقالة (دمبلاب) * البرهان: الجيش لن يسمح بأي إنقلاب ولجنة للتحقيق في تمرد (هيئة العمليات) * الشرطة تكشف تفاصيل قتل وتقطيع فتاتين بالخرطوم السوداني الدولية: * محجوب محمد صالح ينجو من موت محقق * العثور على فردي أمن مقتولين بالخرطوم * الحرية والتغيير: طلبنا من الشباب عدم الخروج للشارع الجريدة:

* المقاومة تضبط اجتماعات سرية للزحف الأخضر بالفولة * البرهان: دمبلاب تقدم باستقالته من ادارة الجهاز وسننظر فيها Advertisements المجهر:

* حسم التمرد واستقالة (دمبلاب) * (البرهان): تسلمنا (45) مدرعة من هيئة العمليات وضبطنا (6) حاويات سلاح آخر لحظة:

* استقالة دمبلاب وجابر وعبد الغفار أبرز المرشحين لخلافته * البرهان يكشف معلومات خطيرة عن (أحداث الثلاثاء) * التغيير: نخاف فقدان الثورة بسبب أزمة المواصلات الدار:

* المتهمان بقتل نسرين وتقطيعها يفجران مفاجأة حول الفتاة مروة * أحدهما طالب طب والآخر سائف بسفارة ارتكبا الجريمتين داخل شقة برياض الخرطوم * المتهمان يرشدان على رأس القتيلة نسرين بشارع النيل والقاء اطرافها من اعلى الكوبري * البرهان: القوات المسلحة لن تسمح بأي إنقلاب على الشرعية الثورية * الناطق باسم الجيش: لا توجد محاولة لاقتحام سجن كوبر والوضع الآن آمن * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اساسيات التربية التقنية للأساس والرياضيات الاساسية للثا

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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