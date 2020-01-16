قرقاش يغرد عما يواجهه السودانيون بعد حقبة البشير والإخوان

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الخميس 16 يناير 2020
قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن حقبة الرئيس السوداني والمعزول، عمر البشير، وجماعة الإخوان المسلمين في السودان تركت ورائها فشلا ذريعا في إدارة الدولة وتوفير الاستقرار والازدهار.
جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "من انطباعاتي خلال زيارتي إلى الخرطوم أن حقبة البشير والإخوان المسلمين تركت وراءها فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة وتوفير الاستقرار والازدهار.."
وأضاف: "السودانيون يواجهون اليوم تراكمات فشل التنظير الأيديولوجي، ومصممون على بناء نظام عصري ينتشل بلدهم من سنواته العجاف".
وفي تغريدة منفصلة تابع قرقاش قائلا: "ويبدو واضحاً من الخرطوم أن عودة المصداقية للبعد العربي في السياسة الإقليمية ضرورة في ظل تغوّل القوى الإقليمية على النظام العربي. فإعادة إنتاج الطموحات الإمبراطورية والتعريف الهزلي للجيرة والجوار ما هو إلا غطاء لتمدّد استعماري جديد على حساب العالم العربي".
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