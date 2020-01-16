البنك الدولي يقدم مساعدات لتطوير الري في السودان

الخميس 16 يناير 2020

أعلن البنك الدولي إستعداده لتقديم المساعدات الفنية التي يحتاجها السودان في تطوير نظم الري، وأي مساعدات فنية أخرى، ووافق على إرسال فريق عمل مشترك متعدد التخصصات إلى الخرطوم لإجراء دراسة تقييمية لأجل الوقوف على الإحتياجات الأساسية.



وأجرى وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أمس الأربعاء، زيارة ناجحة لإدارة قطاع المياه بالبنك الدولي، والتقى بكلٍ من كبير موظفي البنك الدولي، المعني باستخدام التقانة والأساليب المبتكرة في تطوير الزراعة والري إيريك فيرنانديز،و المسئولة المعنية بإدارة الممارسات بقارة أفريقيا،ماريا أنجيليكا، كلاً على حده.

ووفقا لتعميم صادر من الوزارة، فقد رحب كل من إيريك و ماريا بالوزير السوداني معربين عن إستعدادهما لتقديم المساعدات الفنية التي يحتاجها السودان في تطوير نظم الري، وأي مساعدات فنية أخرى تحتاجها الوزارة

من جانبه استعرض الوزير آداء وزارته بإداراتها المختلفة مبيناً الجوانب التي تحتاج فيها إلى دعم فني، كتطوير نظم الري بما يحقق ترشيد إستخدام المياه مع زيادة المساحات المروية وبالتالي زيادة الإنتاجية، كما تطرق للتدريب ورفع قدرات الكوادر بوزارة الري.