شاهد: ظهور (مؤثر) للسياسي السوداني الشهير (د. منصور خالد) مع سلفاكير يثير مشاعر رواد مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة مؤثرة نُسِبت للسياسي والمفكر السوداني الشهير د. منصور خالد، وقد استقبله بمكتبه بجوبا، رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، بحسب ما نقلت ( أخبار الخليج 365).

وظهر الدكتور (منصور خالد) على كرسي متحرك وقد أعياه المرض، ونقص وزنه بشكل لافت، مما أثار عاطفة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد استدعوا صوره الأنيقة وهو في قمة نشاطه، سفيرا و وزيرا ومساعداً لرئيس الجمهورية الراحل (جعفر نميري).

Advertisements

ولد الدكتور منصور خالد بامدرمان العاصمة الوطنية للسودان في يناير من العام 1931م في حي (الهجرة) ،تلقى جميع مراحل تعليمه حتى المرحلة الجامعية بالسودان.

درس الأولية بأمدرمان، ثم مدرسة أمدرمان الأميرية الوسطى، ثم مدرسة وادي سيدنا الثانوية العليا، ثم كلية الحقوق جامعة الخرطوم والتي زامله فيها الدكتور حسن الترابي ورئيس القضاء الأسبق خلف الله الرشيد ووزير العدل السابق عبد العزيز شدو. حصل على الماجستير في القانون من جامعة بنسلفانيابالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتوراه من جامعة باريس.

لفترة قصيرة -بعد إكمال دراسته- عمل منصور بالمحاماة، ثم عمل بعد ذلك سكرتيراً لرئيس وزراء السودان عبد الله بك خليل (1956-1958) وأنتقل بعدها للعمل بـالأمم المتحدة في نيويورك ثم منظمة اليونسكو بباريس. عمل استاذا للقانون الدولي بجامعة كلورادو بالولايات المتحدة.

بعد قيام ثورة مايو 1969م بقيادة جعفر نميري اشتغل كوزير وزيرا للشباب والرياضة والشئون الاجتماعية.

بعد استقالته من الوزارة عمل ممثلاً لمدير عام هيئة اليونسكو “رينيه ماهيو” ضمن برامج التعليم لهيئة غوث اللاجئين الفلسطينيين. وعاد بعد ذلك ليعمل سفيرا للسودان بالأمم المتحدة. تقلد عدة مناصب في السودان من وزارة الخارجية ووزارة التربية وكمساعد لرئيس الجمهورية، له العديد من المؤلفات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)